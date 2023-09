Muy pronto veremos lo mejor de Sergio Canales: "estoy en mi mejor momento"

Tras abandonar la Liga de España por primera vez en su carrera, Sergio Canales aseguró estar disfrutando mucho de su nuevo equipo, Rayados de Monterrey, el cual tiene una de las mejores nóminas de México y CONCACAF.

“Estoy disfrutando mucho en Monterrey. Me he encontrado un cuerpo técnico que estoy seguro me hará mejorar mucho, no solo a mí, sino a todo el equipo. Los entrenamientos son de mucho trabajo, es de las veces que más he disfrutado los entrenamientos y eso te hace crecer”.

En los Rayados, Canales es dirigido por el argentino Fernando Ortiz, que tiene al club en el octavo lugar de la clasificación del torneo Apertura 2023 de la Liga MX, después de las primeras siete jornadas.

El español admitió que aún no encuentra su máximo nivel porque no tuvo pretemporada y que estas dos semanas en las que el torneo se paró por la fecha FIFA de septiembre le vino bien para entrenarse.

"Estoy en el mejor momento de mi carrera en cuanto a nivel físico y de experiencia, espero poder ayudar a conseguir los objetivos. Los más difícil en estas primeras semanas es no haber tenido pretemporada”, añadió Canales, quien suma cuatro goles en ocho partidos con el Monterrey.

El mediocampista también tuvo palabras para Luis Rubiales, quien "se tardó" en renunciar como presidente de la Federación Española de Futbol tras toda la polémico por el beso que le plantó a la futbolista Jennifer Hermoso.

Su dimisión era necesaria, algo que creo que debería haber pasado antes por todos los acontecimientos. Ahora hay que hacer las cosas bien, tener tranquilidad y dar una buena imagen porque representas a un país y eso es fundamental”, explicó en una rueda de prensa.

Canales, de 32 años, ha sido 11 veces internacional con España y su debut fue en 2019, un año después de que Rubiales asumiera como jerarca de la RFEF.