¿Mucha presión? El Atlas se quedó con 9 y perdió ante Monterrey

Enrique Gómez

Había mucha expectativa por el primer partido del Atlas como local, pero Monterrey fue quien celebró enfrente del nuevo dueño rojinegro José Miguel Bejos.

Rayados conquistó su segunda victoria en el Apertura 2026, la primera en calidad de visitante.

En un Estadio Jalisco lleno como no sucedía desde hace mucho tiempo, a los Rojinegros los consumió el pánico escénico y terminaron el partido con dos jugadores menos y también, dos goles en contra.

Victoria 2-0 del Monterrey sobre el Atlas, en duelo por la Jornada 3, la última antes de las tres fechas que tendrá la Leagues Cup, donde los 18 clubes de México se miden contra competidores de la MLS.

Así fueron los goles de este partido celebrado en Guadalajara:

· 0-1 (28’): Balón ganado en línea de fondo, centrado hacia atrás y contactado por Diego Rossi

· 0-2 (90’+7): Penal que Lucas Ocampos ejecutó con fuerza y precisión hacia la esquina derecha

El penal que generó el segundo gol vino acompañado por una expulsión para Milton Valenzuela, pues además de derribar un rival, le hizo una plancha; fue la segunda tarjeta roja que vieron los frustrados ‘Zorros’, la primera fue al 71’, luego de que Duk contactara con las espinilleras a Orbelín Pineda.

Rayados no se fue limpio, pues al 90’+6 Carlos Salcedo terminó expulsado por hacer señas obscenas a la banca local. Aun así, el daño ya era irreversible para el equipo tapatío, que ahora deberá digerir el golpe y entrenarse mejor de cara a la Jornada 4 del Apertura 2026, la cual inicia hasta el 15 de agosto.

Atlas evidenció que tiene un plantel muy corto y que sí es necesario fichar a ese séptimo refuerzo, pues Ryan Mmaee (cero goles en tres partidos) no tiene quien le compita en el puesto de delantero.