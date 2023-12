Mikel Arriola termina con el sueño de ver a Carlos Vela en la Liga MX

Si existía una posibilidad para que Carlos Vela jugara en la Liga MX, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, se ha encargado de enterrarla prácticamente en su totalidad.

El mandamás ha sido enfático en cuanto a la naturaleza de los torneos y del futbol mexicano. Se mantiene el no ascenso y descenso, con lo cual, Cancún tiene muy pocas posibilidades para aspirar a jugar en el máximo circuito del balompié mexicano.

Ni siquiera el haberse coronado en el Apertura 2023 en la Liga de Expansión, le da alguna luz al final del túnel de poner unirse a la Primera División.

“No vamos a modificar las reglas, no habrá aumentos de equipos a 20, vamos a ver qué pasa en la Asamblea. No hay cambios de reglas. Cancún ha hecho un gran trabajo, pero prometimos no modificar las reglas con los inversionistas y nos mantenemos fijos en hacer más fuertes a los equipos de Expansión. A ver qué sucede en la próxima Asamblea”, declaró Arriola.

En días pasados se anunció la posibilidad de que Carlos Vela se uniera al proyecto de Cancún FC, de su ciudad natal. No obstante, una de las condiciones que había de por medio, era que el equipo figurara en la Liga MX.

Lo anterior, queda totalmente nulificado por Mikel Arriola a menos que Cancún sea trasladado a la Liga MX, ocupando la posición de una de las 18 plazas que hoy conforman la Liga MX.

Por ahora, Carlos Vela se mantiene concentrado en la final que disputará el próximo fin de semana, donde el LAFC buscará convertirse en bicampeón de la MLS ante Columbus Crew.