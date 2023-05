Miguel Herrera no oculta su ilusión por regresar al América

¿Habrá un tercer episodio entre el América y Miguel Herrera? Al ‘Piojo’ le encantaría que sucediera.

A 10 años del título del Clausura 2013, el primero para el entrenador mexicano en su larga carrera y el 11° de 13 campeonatos que tienen las Águilas en la actualidad, el estratega reconoció que sin duda tomaría una nueva oportunidad en el equipo azulcrema, si es que existen las condiciones.

“Sin ninguna duda volvería, es un equipo que me marcó y que me ha dado la diferencia de ser el técnico que soy el día de hoy y sin ninguna duda, si hay alguna ocasión en que yo esté disponible y que ellos me busquen, estaría pensando en volver a dirigir a una institución que le agradezco muchísimo”, comentó el estratega de 55 años en entrevista con Récord, justo en el décimo aniversario de la épica remontada ante Cruz Azul en la final.

“Si ellos buscan técnico y yo estoy disponible y se vuelven a compaginar nuestras trayectorias, tanto del Club América como la mía, pues sería extraordinario, pero hoy cada quien estamos pensando en lo que tenemos que hacer en este actual presente”, comentó el actual entrenador de ‘Xolos’ de Tijuana, quien también estuvo cerca de asumir como entrenador de la Selección Mexicana a principios de año.

Miguel Herrera fue el técnico del título que más ha disfrutado el equipo azulcrema y a 10 años de esa hazaña, las Águilas se encuentran buscando otro entrenador tras la renuncia de Fernando Ortiz, en medio de su frustración por haber dado otro gran torneo y quedar eliminado en la Liguilla, pero ¿estará pensando el equipo capitalino en el ‘Piojo’ como opción pese a que recién llegó a ‘Xolos’?

El ‘Piojo’ ganó un título con América en su primera etapa y uno más en su segunda, el Apertura 2018, cualquiera podría pensar que, si llega una tercera, esta vendría acompañada de otro campeonato.