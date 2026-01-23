Redacción FOX Deportes
Miguel Borja ya tiene equipo y aclaró por qué no se quedó en Cruz Azul
El delantero colombiano fue presentado con el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos
Miguel Borja utilizó sus redes sociales para confirmar que no se quedará con Cruz Azul, luego de varias semanas entrenando por separado en La Noria y justo el día en que fue presentado con el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos.
En su mensaje, escrito tan solo unas horas de ser anunciado por su nuevo equipo. el delantero colombiano agradeció el trato recibido y explicó que la operación no pudo concretarse.
"Siempre hubo buena disposición, pero no se dieron las condiciones para poder ser registrado", escribió. Con esto, el atacante dio por cerrada su posible etapa con La Máquina.
El principal motivo de su salida fue la imposibilidad de liberar un cupo de extranjero dentro de la plantilla celeste.
La directiva necesitaba concretar la salida de un jugador no formado en México, algo que no se logró a tiempo. Borja señaló que no podía seguir esperando sin certeza administrativa. "No podía quedarme sin saber si iba a poder jugar", agregó en su comunicado.
El colombiano dejó claro que su decisión no estuvo relacionada con diferencias deportivas o personales con el club. Aseguró que se va con una buena impresión de Cruz Azul y agradecido por el trato recibido. También expresó su respeto por la institución y su afición. En su mensaje, deseó éxito al equipo para el resto del torneo.
