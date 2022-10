"Me insultaron mucho, pero nunca le festejé el gol al público", la verdad de Avilés Hurtado

El delantero de Pachuca dice que nunca le celebró el gol a la tribuna de Rayados, pero aunque lo hubiera hecho, nada justifica todas las agresiones que vivió en el Estadio BBVA.

Avilés Hurtado contó ‘su verdad’ respecto a los acontecimientos en las semifinales de vuelta (1-0), donde el atacante fue insultado desde el calentamiento, ‘bombardeado’ con vasos de cerveza después de que anotó el gol de penal y hasta fue agredido con más proyectiles cuando se retiraba a los vestidores.

“Se ha hecho un alboroto por cosas que no pasaron. Gracias a Dios pude anotar el penal, pero en ningún momento se lo celebre a la afición o quise sacar un rencor. Si bien bailo con mis compañeros cuando festejo el gol, normalmente siempre lo hago, incluso cuando estuve en Monterrey. Después celebré para mi esposa en el palco. A la afición la respeto, pero ya cuando te insultan es otra cosa”, explicó.

El colombiano también explicó lo sucedido a los jugadores de Rayados, quienes lo encararon.

“Lo que sí me sorprendió fue lo que pasó con mis excompañeros que me dijeron un montón de cosas. Funes Mori me dijo que el club me había dado de comer, que eso no se hacía, que yo no era así y yo le trataba de explicar que mi festejo era con mi esposa, no con la afición. Lo tomaron personal”, argumentó Hurtado, quien jugó en Monterrey de 2017 a 2021.

"Rayados":

Porque la @LigaBBVAMX investigará lo sucedido el día de ayer con la afición rascuache de @rayados en el Estadio BBVA

Que va desde insultos racistas a Avilés Hurtado, invasión a la cancha y ataques a jugadores de @Tuzos y a periodistas de @FOXSportsMX . pic.twitter.com/u1L8HFhF3N — ¿Por qué es tendencia? (@PorEsTendencia) October 24, 2022

Hurtado agregó que celebró “a rabiar” la anotación, pues confirmaba el pase a la final, la segunda de manera consecutiva para el club hidalguense, misma que esta vez esperan ganar.

“Nos queda la experiencia de la final pasada. Llegábamos muy bien y favoritos, pero pecamos de más y cometimos errores. En esta final estamos un poco más maduros. Hay que hacer nuestro mismo juego, que es lo que nos trae hasta aquí, estar más concentrados que nunca y no hacer los mismos que contra Atlas. Tenemos la fe intacta de que esta vez sí vamos a dar la vuelta”, agregó el atacante de 35 años.

Con Rayados, Avilés ganó una Liga, dos Copas y dos CONCACAF, pero ahora espera ganar su primer título con Pachuca.