Mazatlán arrancó con derrota en casa, pero parece que nadie lo vio

Redacción

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX arrancó en el Estadio El Encanto, donde Mazatlán FC recibió a FC Juárez en la primera jornada del certamen.

Desde el silbatazo inicial se notó la necesidad de resultados para ambos equipos, aunque el contexto alrededor de Mazatlán fue particularmente cargado.

Juárez buscaba sumar temprano en la tabla y asentarse tras el receso invernal con buen ritmo competitivo.

El primer gol del torneo fue anotado por Francisco Nevárez al minuto 23, con un disparo que abrió el marcador para los Bravos de Juárez, con el que fue el primer tanto oficial del Clausura 2026.

Mazatlán respondió y Facundo Almada igualó al 35’, para devolver momentáneamente la calma a la tribuna. Antes del descanso, Denzell García marcó al 45’+2’, devolviendo la ventaja a Juárez para el 2-1.

La victoria final fue 2-1 para FC Juárez, resultado que confirmó un arranque positivo para los fronterizos y volvió a exhibir las carencias de Mazatlán.

El equipo sinaloense se mostró frágil en momentos clave del partido, una constante que refleja el desgaste deportivo e institucional que atraviesa el club. La diferencia estuvo en la contundencia y el manejo de los tiempos.

Los aficionados de Mazatlán abandonaron a los 'Cañoneros'

El encuentro también se jugó en un entorno enrarecido, con una afición que de por sí hizo una pobre entrada y comenzó a abandonar el estadio conforme avanzó el segundo tiempo.

Mazatlán disputa su último torneo en la plaza antes de convertirse en Atlante, situación que ha erosionado el vínculo con la tribuna.

La tensión fue evidente incluso en el campo, donde Mauro Lainez tuvo un intercambio con el cuerpo técnico al salir de cambio, síntoma de un equipo que se cae a pedazos desde dentro y fuera de la cancha.