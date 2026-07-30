Matías Almeyda "quiere mucho" a Hernán Crespo, quien debutará con Atlas

Enrique Gómez

Mientras que Matías Almeyda está en su segunda etapa como entrenador en la Liga MX, su querido excompañero Hernán Crespo está a punto de debutar en el futbol mexicano al frente del Atlas.

“Siempre es una alegría cruzarnos con alguien con quien compartimos tanto de lo que vivimos, de lo que hacemos y de lo que amamos. Más allá de que esta vez seamos adversarios, Hernán es un compañero al que quiero mucho. Hemos vivido muchísimas cosas juntos”, comentó el estratega de Rayados acerca de quien fuera su compañero en la Selección Argentina, en River Plate y hasta en el Inter de Milán.

El ‘Pelado’ regresó a la Liga MX tras ocho años en el extranjero y ahora le tocará enfrentar al Atlas, el archirrival de las Chivas, un equipo al que Almeyda quiere tanto que incluso lleva tatuado el trofeo conquistado en el Clausura 2017. El exentrenador del Sevilla y el AEK Atenas volverá a la ciudad de Guadalajara y se medirá a un compatriota suyo. Vaya que le espera un partido muy especial.

"Hernán es un compañero al que quiero mucho. Hemos vivido muchísimas cosas juntos."



Almeyda sobre enfrentar a Crespo en la Liga MX.



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El técnico del Monterrey tiene un triunfo y una derrota en los dos primeros partidos del Apertura 2026, en lo que es su regreso al país ‘azteca’, el cual tiene una liga emocionante, donde todo se define sobre el final y en la que, por lo mismo, cualquier equipo puede ser campeón incluso en los meses más avanzados.

"Mi regreso demuestra que me gusta esta liga; por eso estoy aquí. Considero que es una de las ligas más competitivas del mundo. Es muy difícil salir campeón porque la mayoría de los equipos hacen bien las cosas y los partidos suelen ser muy parejos. Además, el formato de competencia hace que todo se defina en la fase final, a diferencia de otras ligas donde casi siempre ganan los mismos clubes. Eso hace que cualquiera pueda ser campeón y para mí eso es apasionante”, analizó el técnico de 52 años.

¿Almeyda le dará la bienvenida a Crespo con una derrota? Aunque el plantel de Rayados está mucho mejor valorado, el Atlas se presenta con dos victorias y muy emocionado por su primer partido como local.