Matías Almeyda, preocupado por los jóvenes y la economía del Monterrey

EFE

Matías Almeyda, entrenador del Monterrey, aseveró este viernes que para que el futbol mexicano crezca debe debutar a jugadores más jóvenes.

“El futbol mexicano debe mejorar en la edad que debutan los jugadores. Están debutando muy grandes y hay que acortar ese margen de debut. Necesitamos una liga que debute chicos de 17 y de 18 años, darles confianza”, aseguró el timonel argentino, quien este torneo regresó a México tras ocho años fuera.

El estratega, quien en México antes dirigió al Guadalajara, único club que sólo juega con jugadores nacionales, recogió los frutos de esa confianza en los jóvenes con un título de liga y uno de la Liga de Campeones de Concacaf al frente de Chivas, algo que quiere implementar en el Monterrey.

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“No voy a traer jugadores por traer, si se trae a un jugador no hay que equivocarse. En todos los lugares en los que he estado trato de cuidar la economía como si fuera mía; no voy a pedir por pedir”, puntualizó.

El sudamericano señaló que esa fue la razón de firmar por un par de años con este equipo.

“Soy alguien que cree en los procesos. Me trajeron para estar dos años y en dos años este equipo se tiene que convertir en lo que pretendo y en lo que quieren los directivos”, anotó.

En la segunda jornada del Apertura 2026, el Monterrey visitará al Necaxa el próximo domingo.