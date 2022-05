Matías Almeyda lo sabe: "No soy del agrado de Amaury Vergara para Chivas"

El candidato natural para dirigir a Chivas al parecer no es tan natural para el dueño del club. Por alguna razón, Matías Almeyda sabe que su nombre no es muy grato para volver a tomar al Guadalajara.

¿Las razones? El actual entrenador del AEK Atenas no las sabe con exactitud, pero parece convencido que su trabajo no simpatiza a Amaury Vergara, por más que asegura no tener problemas con él.

“Hay una cosa muy clara, me mando mensajes con Amaury e hice una película que es de Amaury. Después es una cuestión de gustos, y yo no soy del gusto de Amaury para dirigir a Chivas, y no está mal. No tengo ningún problema con Amaury, soy un agradecido con la familia Vergara. Ni Amaury estaba obligado a llamarme, ni Amaury está obligado a que le guste mi manera de entrenar”, comentó Matías.

🚨 ¡ALMEYDA HABLÓ DE AMAURY VERGARA! 🚨#LUP | Luego de años de dejar a Chivas, Almeyda HABLÓ DE TODO... ¡Nunca lo buscó El Rebaño! 🐐



"POR AHÍ YO NO SOY DEL GUSTO DE AMAURY. YO NO TENGO NINGÚN PROBLEMA CON ÉL, SOY UN AGRADECIDO CON LA FAMILIA VERGARA" 👏#AlmeydaEnLUP pic.twitter.com/0jsAKVgyM0 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 25, 2022

Cuando Marcelo Michel se fue despedido del Guadalajara, la tendencia apuntaba a Almeyda, quien estaba por terminar su relación con San José Earthquakes, sin embargo, el entrenador argentino terminó fichando con un equipo griego y nunca hubo interés de la directiva rojiblanca por contactarlo ¿Acaso la manera del técnico de desenvolverse en el club nunca agradó al hijo de Jorge Vergara?

“No hubo problema con nadie, el problema fue la salida. Fue una salida traumática, dolorosa, triste, y terminó ahí. Esa salida no va a opacar los dos años y medio de todos los días que yo estuve en Chivas”, aseguró el técnico de 48 años, quien ganó la Copa MX y la Liga en el mismo Clausura 2017.

Chivas sigue buscando técnico después del interinato positivo de Ricardo Cadena, pero si algo está claro es que Almeyda no lo será y quién sabe si algún día regrese a dirigir al club como tanta gente sueña.