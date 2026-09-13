Más empujones que emociones en el Clásico Regio

Redacción FOX Deportes

El ‘Gigante de Acero’ atestiguó una edición más del Clásico Regio que prometía emociones, pero terminó ahogado en la fricción y los conatos de bronca. Monterrey y Tigres empataron 0-0 en un duelo disputado metro a metro, donde la tensión superó con creces a la creatividad futbolística.

Desde los primeros minutos, las faltas recurrentes rompieron el ritmo de juego y convirtieron la mitad de la cancha en un territorio de choque constante.

Las aproximaciones a las áreas fueron escasas y carentes de claridad a lo largo de los 90 minutos reglamentarios. Apenas un par de disparos de media distancia y centros rechazados por las defensas rompieron la monotonía de un trámite trabado. Las imprecisiones en el último tercio anularon cualquier intento de peligro, dejando a Nahuel Guzmán y Esteban Andrada como meros espectadores de un trámite tenso.

En el complemento, la dinámica no sufrió variaciones sustanciales a pesar de los constantes ajustes desde los banquillos. Las tarjetas amarillas para elementos como Diego Rossi, Stefan Medina y Joaquim marcaron el compás de un partido ríspido.

La batalla táctica se convirtió en un nudo deslucido donde la pelota rodó muy lejos de las porterías, extinguiendo el espectáculo para la afición en la tribuna.

El silbatazo final ratificó la paridad sin anotaciones y detonó la molestia generalizada de la fanaticada presente en el inmueble. Un estruendoso abucheo retumbó desde la grada como castigo a la escasez de ideas y a la falta de contundencia de ambos planteles. El cero a cero dejó un sabor amargo en la Sultana del Norte, sepultando las expectativas de un derbi que quedó a deber en la cancha.