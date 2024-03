Marcelo Flores quiere más partidos como titular en Tigres

Ya tiene cuatro goles con Tigres y recién acaba de marcar su primer doblete. Se le exige mucho a Marcelo Flores, pero sus números no son nada malos para ser su primera temporada en la Liga MX.

Ya hablando un mucho mejor español, el atacante compareció ante los medios de comunicación para asegurar que siente el respaldo de todo el club en esta etapa de su carrera, incluso cuando más frustrado ha estado por la falta de minutos o por no alcanzar su mejor nivel tan pronto como lo esperaba.

Eso sí, espera tener más partidos como titular, tal como lo ha sido en los últimos dos encuentros.

“Siempre he dado lo mejor, espero y me den la oportunidad y aprovecharla, cuando me toque haré lo mejor. Quiero ser titular. Si me ponen daré lo máximo para para cada partido”, comentó el jugador de 20 años, quien está cursando su segundo torneo corto en el futbol mexicano.

El seleccionado juvenil de México, nacido en Canadá, aseguró que tener una plantilla con tanta calidad y experiencia le ha ayudado a sentirse arropado, pero sobre todo, la constante comunicación con el técnico Robert Dante Siboldi, quien este año ya le ha dado la oportunidad de jugar 10 partidos.

“Son muy grandes jugadores con mucha experiencia, siempre escucho cuando. Cada vez que me equivoco o me enojo porque a veces es difícil no jugar, siempre me platican cosas y me dicen que tenga mi cabeza bien. Siempre he tenido el apoyo de mis compañeros y en especial de Siboldi, me respalda cuando algo malo pasaba, me respaldaba y siempre intento ser mejor”, aseguró.

Por todos los goles que hizo en las inferiores del Arsenal, el futbol mexicano tenía muchas esperanzas en Flores, aunque lo cierto es que, desde que está en Tigres, decreció la expectativa hacia este jugador.