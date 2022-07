Luis Suárez explica por qué rechazó a Cruz Azul y a Toluca

"Me buscaron, pero México no es opción ahora", aseguró el 'killer' uruguayo

Que no se diga que la Liga MX no intentó fichar a Luis Suárez.

La misma superestrella uruguaya reconoció que Cruz Azul y Toluca lo buscaron en este mercado de traspasos, pero si no emigró al futbol mexicano fue por un tema personal.

“Me llamaron de Toluca, pero no voy por un tema de altura y uno tiene que ser consciente de eso. Me dijeron lo de Cruz Azul que estaba Diego Aguirre, pero México hoy no es opción”, admitió el exdelantero del Atlético de Madrid y Barcelona en una entrevista con el programa de radio Sport 890.

Esto quiere decir que Luis Suárez se une a Luuk de Jong y Edinson Cavani como los equipos que rechazaron al Toluca, club que de verdad intentó reventar la Liga MX con un fichaje bomba.

Suárez también reconoció que la MLS tocó su puerta, pero al parecer su intención sigue siendo permanecer en Europa, lugar donde ha jugado por 16 años y donde marcó 12 goles la última campaña.

“También me buscaron de Estados Unidos, pero hay un tema con las fechas. No le cierro la puerta a nadie, estoy considerando todo, pero prefiero esperar en Europa a ver qué puede salir”, explicó.

Suárez rechazó al Cruz Azul por un tema geográfico y a la MLS por la cuestión de los tiempos, pero vaya que los clubes hicieron el esfuerzo por traer a América a uno de los mejores delanteros del mundo.