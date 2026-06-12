Luis Esteves, el fichaje con el que se presentaría el 'nuevo' Atlas

Redacción FOX Deportes

Los nuevos dueños del Atlas podrían hacer una presentación estelar con una gran contratación.

Justo en el día donde Alejandro Irarragorri se despidió oficialmente del club rojinegro y le deseó suerte a su nuevo propietario José Miguel Bejos, surgió un reporte muy interesante desde Portugal.

Luis Esteves estaría muy cerca de fichar con el Atlas de cara al Apertura 2026.

No es un fichaje precisamente barato para un equipo como el tapatío, pero su llegada podría ser una muestra de que Grupo PRODI tiene pensado invertir desde el principio en el equipo y cerrar su primera contratación como dueños del centenario club rojinegro gastando 6 millones de euros.

De acuerdo con el medio portugués A Bola, Esteves, mediocampista de 28 años, llegaría a la Liga MX.

Luis Esteves, portugués del Gil Vicente puede ser refuerzo del Atlas https://t.co/RNRpVXsXxa — Juan Manuel Figueroa (@jmanuelfigueroa) June 16, 2026

El jugador de Gil Vicente fue uno de los mejores en su posición durante la pasada Primeira Liga, de hecho, usando la herramienta Comparisonator, que permite transferir virtualmente a un jugador para conocer cómo le iría en otras ligas con sus datos de rendimiento, este elemento sería uno de los cuatro mejores centrocampistas de México, solo por detrás de Juan Brunetta, Agustín Palavecino y Marcel Ruiz.

Ahora que Grupo Orlegi está oficialmente desligado del Atlas y que Irarragorri ha redactado su despedida final, el club inicia una nueva etapa y mientras que la primera decisión de la nueva directiva será renovar a Diego Cocca, la segunda podría ser concretar un fichaje europeo para el Apertura 2026, mismo que inicia el 16 de julio y en el cual el equipo jalisciense debuta el día 17 contra el León.

Los ‘Zorros’ terminaron sextos la temporada pasada pese a tener uno de los planteles más modestos, por lo que se espera que, con mayor inversión, el equipo alcanzar nuevos niveles en la Liga MX.