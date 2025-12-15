Los reprobados de la final entre Toluca y Tigres

Héctor Cantú

El Toluca se ha convertido en el nuevo bicampeón del futbol mexicano luego de haber derrotado a los Tigres en una tanda de penales inolvidable que estuvo cargada de altas emociones.

Sin embargo, para Tigres hubo futbolistas de los que se esperaba mucho m[as den un partido por un título, mucho más cuando durante la temporada regular habían tenido bastante regularidad.

El primero de ellos es Ángel Correa, quien no tuvo el peso que en otros compromisos de la temporada regular. Además de fallar el penal decisivo, Correa, solo disparó en dos ocasiones al arco rival y apenas alcanzó un 48 por ciento de efectividad en sus pases.

El ex del Atlético de Madrid perdió la pelota en 27 oportunidades y apenas ganó 6 de los 15 duelos que sostuvo ante los rivales mexiquenses.

Otro de los futbolistas de Tigres que quedó a deber en el partido decisivo fue el defensor Joachim, quien se perdió en la jugada del primer gol del Toluca. A pesar de fallar su disparo desde el manchón penal, perdió en 7 ocasiones la pelota y apenas tocó la pelota en 40 oportunidades.

Finalmente, Diego Lainez también quedó subrayado por su partido intermitente. Lainez no fue la opción por el costado derecho. Lainez se fue sin hacer un solo disparo a puerta rival y con solo 21 pases acertados. En cuanto a duelos ganados, el jugador de la Selección Mexicana apenas se impuso en 5 de los 12 intentados.