Los 'Pumitas' no pudieron con el 'Pueblota'

Héctor Cantú

Los Pumas, que han invertido mucho dinero para este torneo , no han podido vencer al Puebla y se han conformado con un empate ante La Franja.

Ha sido un partido soso, con pocas emociones y muy poca idea por parte del equipo de casa que no ha podido dar cuenta de un Puebla que acaba de cambiar de director técnico.

¡El dinero no lo es todo! Pumas y Puebla desafían a los 'ricos' en la Liguilla

La primera gran aproximación de Pumas llegó hasta los 8 minutos con un disparo totalmente desviado por conducto de Álvaro Angulo que se fue muy por encima del arco visitante.

El encuentro presentó muy poco por parte del equipo visitante que, a media semana, quedó eliminado de la Leagues Cup y que se dedicó a defender a ultranza, la decisión de este encuentro.

Incluso, a los Pumas, le anularon un gol a Pedro Vite tras considerar que había fuera de lugar en la jugada de la anotación.

De Puebla, muy poco de destacar del equipo que ocupa la última posición de la clasificación general tras sumar su tercer partido sin victoria.

Para Pumas, la historia no es más dulces pues tras este empate se mantiene en la posición 13 de la Liga MX.