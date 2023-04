Lo que le faltaba a Cruz Azul: ahora América ya no lo reconoce como clásico

Lo último que le faltaba a Cruz Azul es que América lo degradara como rival y desconociera el clásico joven.

Nada personal, pero el duelo ante Cruz Azul no le despierta nada muy especial al técnico Fernando Ortiz, quien aseguró que los únicos clásicos del club azulcrema son ante Chivas e incluso contra Pumas.

“No es faltar el respeto a nadie, pero clásicos son Pumas y Chivas, pero no es faltar el respeto a Cruz Azul, les tengo el máximo respeto, pero es un clásico joven como le llaman, dos instituciones grandes y me parece que no es un Clásico, pero es mi pensamiento”, comentó el técnico azulcrema de cara al duelo contra el equipo ‘cementero’, el cual se celebrará este sábado como parte de la Jornada 15.

Para el entrenador argentino es solo una opinión, pero le guste o no, desacreditó a La Máquina como un rival top para las Águilas. O sea, después de todos los 'abusos' que el equipo ‘celeste’ ha tenido que soportar por parte de sui archirrival, incluyendo las finales perdidas de 2013 y 2018, además del 7-0 encajado el torneo pasado, ahora el entrenador rival le quitó el único clásico que tenía en su historia.

“Jamás dije que un rango menor, no voy a demeritar a una institución como Cruz Azul. Es un pensamiento de Fernando Ortiz y en lo que creo. No es menosprecio, soy muy respetuoso del rival que vamos a enfrentar”, explicó el ‘Tano’, quien suma un empate y un triunfo en duelos ante La Máquina.

El estratega también aseguró que América vive con la presión de ser candidato al título desde la Jornada 1 y a medida que avanza el torneo la cosa se va poniendo más seria, pero “lo importante es que el club más grande de México haga lo que viene haciendo y demostrando en el transcurso de las fechas”.

Haya sido para quitarse presión o no, las palabras del ‘Tano’ Ortiz seguramente incomodaron a Cruz Azul, pues por más desprecio que sienta por América, un clásico siempre le dará estatus a la institución.

¿Quién es el Club Cruz Azul? El equipo tan grande como calamitoso, en 60 segundos Aquí una guía para entender a La Máquina, un club que debería tener muchos más títulos