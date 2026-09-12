Lluvia, tormenta y goleada 'infernal' de los Diablos Rojos

Hiram Marín

Toluca fue aplastante. El equipo de Antonio Mohamed recientemente venció en la final de la Leagues Cup al Monterrey y aunque pudiera pensarse que para el juego contra Atlas no se exigiría al máximo, fue todo lo contrario y los Diablos aplastaron despiadadamente 5-2 a los Rojinegros.

En un partido que se alargó al final debido a que fue suspendido por tormenta eléctrica, el equipo dirigido por Antonio Mohamed fue superior línea por línea y minuto por minuto. Tomó la ventaja muy rápido, apenas al minuto 19 con penal convertido por Alexis Vega y de ahí en adelante comenzó a fraguarse la paliza.

Casi de inmediato aparecería Jesús ‘el Canelo’ Angulo para aumentar el marcador 2-0 y al 29 vendría Federico Viñas, la estelar contratación, quien puso el 3-0 que destrozaba el plan de juego del Atlas, pues ya era goleada y el primer tiempo apenas superaba la mitad.

Al 51’ Florián Monzón intentaba equilibrar un poco las acciones al acercar 3-1 al Atlas, pero de poco sirvió, pues Toluca había salido con todo y el gol fue más por el hecho de que se descuidó en la defensa.

El momento emotivo del encuentro llegó al 53’. El portugués Paulinho, quien después de una larga ausencia por lesión, volvió a las canchas y lo hizo en grande para marcar el 4-1 que le daba a Toluca cierta tranquilidad para manejar mejor el encuentro.

El derrumbe atlista llegó al 60 con el autogol de Jorge Rodríguez, por lo que la pausa por mal tiempo parecía que solo sería aumentar unos minutos la agonía en el ‘Infierno’.

Sin embargo, fue precisamente después de la suspensión cuando el Atlas se vio mejor y al 77’ el caboverdiano Duk ponía el 5-2 que a la postre sería definitivo. Una goleada poco más honrosa, pero que sin duda demostró que Toluca está listo para pelear nuevamente el título de Liga.