Llegó Piero Quispe y quiere ser campeón con Pumas

El primer refuerzo de Pumas para el Clausura 2024 es un mediocampista peruano de 22 años llamado Piero Quispe, quien ya se presentó en la Ciudad de México con el compromiso de brindarse al máximo.

Aunque el club todavía no hace oficial la contratación (pues antes deben aprobarse los exámenes médicos y estamparse la firma en el contrato), el jugador se dijo “orgulloso” por este paso en su carrera, luego de haber sido campeón con el Universitario de Deportes de su país.

“Estoy muy feliz por mí por haber conseguido el título en Perú, pero ahora estoy pensando en lo que voy a hacer acá, y estoy con mucha mente positiva y mucha fe en Dios. Voy a trabajar duro para ganarme la hinchada, pero eso se gana con trabajo y no por venir de Perú me van a querer, me van a tener que ver jugar y voy a dar todo de mí en cada entrenamiento con mucho sacrificio”, dijo a la prensa mexicana.

Gran presencia de medios para cubrir la llegada a México de Piero Quispe. “Pumas es un club con mucha historia, creo que puedo encajar. Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada”, dijo el volante peruano. ¡Éxitos Piero!

En su llegada al aeropuerto, Quispe compartió que la principal motivación para llegar a la Liga MX radicaba en la magnitud del Club Universidad Nacional, además de la posibilidad de mejorar el futuro de sus padres, quienes han sido fundamentales para cada paso en su carrera como jugador.

“Es un club con bastante historia, que tiene una gran hinchada, pero voy a trabajar y a dar todo de mí para así poder lograr cosas. Como todo jugador, quiero ser campeón y vengo a dar todo de mí”, insistió.

Pumas, que para el Clausura 2024 estará bajo las órdenes del debutante entrenador Gustavo Lema, incorporará a su primer fichaje de cara al próximo año, donde el equipo buscará mantener el buen nivel.