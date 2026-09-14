León quiere meterse a puestos de Liguilla

Héctor Cantú

El club León cerrará la jornada 8 del torneo Clausura 2026 cuando reciba al Atlético San Luis, equipo que desea salir de los últimos lugares de la clasificación general.

Los Panzas Verdes llegan a este compromiso con la moral por todo lo alto luego de haberse quedado con el tercer lugar de la Leagues Cup.

La semifinal entre León y Toluca terminó 'calientita'

La Fiera llega con el buen paso de haber ganado cuatro de los últimos cinco duelos ante el equipo potosino al que en todos apenas los superó por la mínima diferencia.

Los tres puntos permitirían que el equipo de Javier Gandolfi escalara posiciones hasta sitios de Liguilla.

Por su parte, Atlético San Luis busca su segunda victoria del torneo con la esperanza de poder dejar el sótano de la Liga MX, donde ocupa el antepenúltimo escalón de la clasificación general.

Posterior a este encuentro, Atlético San Luis se medirá al Necaxa que estrenará técnico para este partido, mientras León medirá fuerzas ante Querétaro en calidad de visitante.