León falla dos penales y se expone a la eliminación en la Liga MX

CONFERENCIA



“No tuvimos buen partido, todo lo que pasó hoy fue en contra, sería muy fácil pensar que no lo ganamos por los penales, en realidad fue porque no lo jugamos bien. Lamentarse no es un ejercicio que me guste, el futbol tiene estas pruebas”



📲 https://t.co/bfy09sMALR pic.twitter.com/qrawLW8BNJ