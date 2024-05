Lástima por Pachuca, pero la Liga MX defendió su calendario

"La regla de 48 horas entre partido y partido no aplica en la fase final", explicó

Es una lástima que Pachuca deba jugar dos partidos de eliminación en menos de 48 horas, pero las reglas fueron aceptadas por todos y la Liga MX no está incurriendo en ninguna falta ante FIFA.

Los ‘Tuzos’ juegan esta noche la semifinal de la Copa de Campeones de CONCACAF, por lo que si llega a los tiempos extra contra el América, seguramente jugará el duelo por el play in (el 2 de mayo ante Pumas) con menos de 48 horas de descanso. Es verdad que hay reglas que impiden a los futbolistas de este desgaste, sin embargo, éstas no aplican para la Liguilla según explicó la Liga MX en un comunicado.

El futbol mexicano defendió su calendario, por más de que este complique en demasía a los ‘Tuzos’, pues todo está respaldado, firmado y reglamentado, así que, mejor dejar de lamentarse.

“Para la designación de días y horarios del Play In, la Liga MX sostuvo el lunes 29 de abril una reunión encabezada por la dirección general de operaciones, desarrollo y competencias de la Liga MX, con los clubes involucrados en esta etapa”, pronuncia el comunicado del balompié ‘azteca’.

¡Auriazules, nos vemos el jueves en Pachuca! 🫡



📆 El Play In lo jugaremos ante @Tuzos este jueves a las ⏰ 21:15 horas en el 🏟️ Estadio Hidalgo.



¡Con garra y entrega, Pumas! 🐾#DePumasSoy #DeCanteraSomos pic.twitter.com/2faPZFKWdD — PUMAS (@PumasMX) April 29, 2024

“Cabe destacar que el Artículo 52 y 59 del reglamento competencia, que se refieren a la realización de partidos en territorio nacional con al menos 48 horas de diferencia, sólo aplican para la Fase de Calificación o Fase Regular y no para la Fase Final como es el caso del partido Pachuca vs. Pumas dentro del Play In, que de acuerdo al propio reglamento (artículo 16) ya es parte de la Fase Final”.

Pachuca se siente afectado y demanda falta de solidaridad de los otros clubes de la Liga MX.

Aunque el técnico Guillermo Almada aseguró que la Liga MX será “el hazmerreír” a nivel mundial por obligarlos a jugar dos partidos en dos días o menos, tanto el calendario de la Copa de Campeones de CONCACAF como el de la liga quedaron establecidos, pero tocó la mala suerte que uno de los cuatro semifinalistas de la ‘CONCA’ fue también uno de los cuatro que avanzó al play-in del futbol mexicano.