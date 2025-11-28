Las esperanzas del América se encieden con Allan Saint-Maximin

Redacción FOX Deportes

En el único partido sin Allan Saint-Maximin, el América simplemete no funcionó. Tal vez fue coincidencia o solo una parte de la problemática, pero justo cuando el atacante francés no estuvo para jugar, el equipo ‘azulcrema’ por primera vez se ve al borde de la eliminación.

Por eso, la posibilidad de que el extremo izquierdo pueda reaparecer para el partido de vuelta por los cuartos de final en el Estadio Ciudad de los Deportes reconstruye un poco las esperanzas de la afición.

A través e su cuenta de Instagram, Allan Saint-Maximin presumió que volvió a los entrenamientos después del fuerte cuadro gripal que lo privó de hacer el viaje a Monterrey para el partido de ida.

BUENAS NOTICIAS AZULCREMAS🔥⚽️🏃‍♂️



La magia vuelve a Coapa. Allan Saint‑Maximin ya entrena con el América, preparado para volver con todo en el duelo de vuelta contra Monterrey. ⚽️💛💙

Su gran talento, su regate y su entrega ilusiona a la afición.



¿Podrá ayudar al equipo a… pic.twitter.com/qkxQfCsmL6 — Claro Sports (@ClaroSports) November 27, 2025

El daño fue muy grave para el equipo azulcrema, que perdió 2-0 en el primer asalto y que ahora deberá derrotar por la misma diferencia de goles al equipo de Sergio Ramos y compañía para poder clasificar s semifinales y así continuar el camino hacia su cuarto título en los últimos cinco torneos cortos.

La alineación de André Jardine para el partido de ida fue duramente criticada, sobre todo por el poco funcionamiento que tuvo el equipo azulcrema, que solo registró un tiro a gol en el Estadio BBVA, por lo que se esperan varios ajustes, incluyendo el posible regreso del francés al campo de juego.

En su primer torneo, Saint-Maximin registra 12 partidos, tres goles y dos asistencias con las Águilas.