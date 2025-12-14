Las alineaciones de la gran final de la Liga MX

Héctor Cantú

Todo está puesto sobre la mesa para que Tigres y Toluca se enfrenten en la final del torneo Apertura 2027 en lo que será un duelo inédito por la corona del futbol mexicano.

Ha sido un camino largo para ambas escuadras, las dos mejores del certamen que ahora intentarán llevar un título más a sus brillantes vitrinas.

La gran noticia de los Diablos es la incursión de Luis García después de que Hugo González cometiera un error fatídico en el duelo que ida.

Ninguno de los dos equipos se ha guardado nada para este partido decisivo. Toluca tendrá en el equipo ideal a su goleador Paulinho y su máximo socio, Helinho.

Por su parte, Tigres, repite en la parte de adelante con André-Pierre Gignac y Ángel Correa, dos de los futbolistas más importantes y que podrían decantar el duelo a favor del equipo felino.