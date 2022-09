¡Llámenles! La salvación del Tri está arrumbada en la Liga MX

Lo que necesita la Selección Mexicana está arrumbado en la Liga MX.

Algunos de los mejores jugadores del Apertura 2022 son mexicanos y varios de ellos están olvidados por el ‘Tata’ Martino; por ejemplo, Carlos Acevedo ha tenido un mucho mejor desempeño que Guillermo Ochoa; Luis Reyes ha tenido un torneo casi tan bueno como el de Jesús Gallardo, Alejandro Zendejas es simplemente el mejor mediocampista ofensivo y Martín Barragán es el tercer mejor goleador de la Liga.

Los olvidados de la Liga MX por la Selección Mexicana podrían salvar el barco o, cuando menos, ofrecer un nuevo panorama, pues, de acuerdo con la aplicación Comparisonator (que califica jugadores con base en su rendimiento dentro de la cancha en parámetros ofensivos, defensivos, de pases y duelos), muchos de los ausentes del Tri están en muy buen momento.

Mal momento, pero Andrés Guardado igualó el legendario récord de Claudio Suárez

Con tantas lesiones y/o bajas de juego, podrían explorarse nuevas opciones y aunque a estas alturas ya parece demasiado tarde, hay jugadores en gran nivel:

Portero: Carlos Acevedo (relegado en el Tri por Ochoa o Talavera)

· 5° mejor portero de la Liga MX con índice de 255 puntos

· Guillermo Ochoa es el número 14 con 193

Lateral: Luis Reyes (relegado por Angulo o Arteaga)

· 2° mejor lateral izquierdo con índice de 349

· Mejor que Jesús Angulo (346) y solo debajo de Jesús Gallardo (425)

Mediocampista: Sebastián Córdova (relegado por Herrera o Guardado)

· 1° entre todos los mediocampistas de la Liga MX con 473 de índice

· En Tigres juega como medio neutral, defensivo, extremo o enganche

Extremo: Alejandro Zendejas (relegado por Antuna o Alvarado)

· 5° mejor extremo por derecha con índice de 396 puntos

· El siguiente mejor mexicano en su posición es Fernando Navarro (346)

Delantero: Martín Barragán (relegado por Funes Mori o Jiménez)

· 13° mejor delantero de la Liga MX con índice de 691

· Como delantero mexicano solo está detrás de Henry y Alexis Vega

Si con los jugadores habituales que hay en el Tri no alcanza ni para ganarle a Colombia con una ventaja de dos goles, quizá lo mejor sea buscar nuevas opciones que al menos puedan sorprender y ofrecer algo que no se ha visto, pues, con lo mostrado por los seleccionados ‘de siempre’, el equipo no juega bien, genera poco futbol y, sobre todo, pocas esperanzas en Qatar 2022.

Convocados como Héctor Herrera, Luis Romo, Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori o Jorge Sánchez no jugaron por llegar lesionados; o sea, sus lugares pudieron ser para otros jugadores que le habrían dado al entrenador otras variantes o una última duda antes de Qatar 2022.

En la Liga MX hay (o había) suficientes jugadores para cambiarle la cara al Tri. Los números no mienten.