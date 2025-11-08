La paternidad de Toluca sobre el América ya parece interminable

Redacción FOX Deportes

Toluca volvió a imponer su ley ante el América y lo venció con autoridad 2-0 en el Nemesio Diez, en una noche que reafirmó su paternidad sobre las Águilas.

El triunfo escarlata no solo devolvió la ilusión a su afición, sino que empujó a los azulcremas más abajo en la tabla para jugar contra Rayados, cerrando un torneo que cambió el rumbo de ambos clubes.

Dos a cero, no importa cuando leas esto. 👹😎@calientesports pic.twitter.com/7ZAnZyCiYR — Toluca FC (@TolucaFC) November 9, 2025

Desde el arranque, el conjunto dirigido por Antonio Mohamed mostró intensidad y carácter, presionando alto y asfixiando la salida del América. Los goles llegaron en momentos clave y terminaron por romper la resistencia de un rival que nunca logró imponer su juego en el infierno toluqueño.

Paulinho, nuevamente figura, selló su tricampeonato de goleo con una actuación sólida, confirmando su condición de referente ofensivo. El portugués culminó una campaña impecable, manteniendo su racha de torneos consecutivos como máximo anotador y siendo pieza determinante en la estructura del Toluca.

El silbatazo final desató la euforia en las tribunas y consolidó una historia de dominio rojo sobre el América. Los Diablos cerraron su torneo con un golpe de autoridad, mientras las Águilas se marcharon con la frustración de haber sido superadas por un equipo que no solo ganó, sino que dejó huella.