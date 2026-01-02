La mejor noticia del año: este es el último fin de semana sin Liga MX

Enrique Gómez

El himno futbolero más emocionante, los partidos del viernes que parecen siempre jugarse entre los mismos equipos, el amontonamiento de encuentros el sábado en la noche y los duelos inclementes al medio día... en una semana, todo estará de vuelta.

Sí, el primer fin de semana del año también es el último sin futbol mexicano. El Clausura 2026 regresa justamente el viernes 9 de enero y con una sorpresa: el América es uno de los teloneros.

Aquí todos los partidos para la Jornada 1 de la Liga MX:

Viernes 9 de enero

· Mazatlán vs Juárez, 20:00 ET

· Atlas vs Puebla, 22:00 ET

· Tijuana vs América, 22:00 ET

Sábado 10 de enero

· Chivas vs Pachuca, 18:00 ET

· León vs Cruz Azul, 20:00 ET

· Santos vs Necaxa, 20:00 ET

· Rayados vs Toluca, 22:00 ET

Domingo 11 de enero

· Pumas vs Querétaro, 13:00 ET

· Atlético de San Luis vs Tigres, 20:00 ET

¿Qué novedades traerá la Liga MX para el Clausura 2026?

Tendremos futbol mexicano hasta el 24 de mayo, día en que se disputa la final de la Liga MX, aunque, si se cumple la tradición de que al menos un equipo de este país juega la final de la Copa de Campeones de CONCACAF, habrá balompié ‘azteca’ hasta el último día del quinto mes del año; nada mal considerando que apenas 11 días después empieza a jugarse el Mundial 2026.

Por cierto, solo por dos fines de semana se interrumpirá la Liga MX para darle espacio a los partidos amistosos del Tri, el resto de las jornadas se jugarán en tiempo informa, incluso habrá tres fechas dobles.

Tras lo que fue la final del Apertura 2025 entre Tigres y Toluca el 14 de diciembre, la Liga MX regresa menos de un mes después, ¿quiénes celebrarán el triunfo en la primera fecha?