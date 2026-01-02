Publicación: sábado 3 de enero de 2026

Enrique Gómez

La mejor noticia del año: este es el último fin de semana sin Liga MX

Las noches mágicas del futbol mexicano regresan con partidos muy peculiares

El himno futbolero más emocionante, los partidos del viernes que parecen siempre jugarse entre los mismos equipos, el amontonamiento de encuentros el sábado en la noche y los duelos inclementes al medio día... en una semana, todo estará de vuelta.

Sí, el primer fin de semana del año también es el último sin futbol mexicano. El Clausura 2026 regresa justamente el viernes 9 de enero y con una sorpresa: el América es uno de los teloneros.

Aquí todos los partidos para la Jornada 1 de la Liga MX:

Viernes 9 de enero

·       Mazatlán vs Juárez, 20:00 ET

·       Atlas vs Puebla, 22:00 ET

·       Tijuana vs América, 22:00 ET

Sábado 10 de enero

·       Chivas vs Pachuca, 18:00 ET

·       León vs Cruz Azul, 20:00 ET

·       Santos vs Necaxa, 20:00 ET

·       Rayados vs Toluca, 22:00 ET

Domingo 11 de enero

·       Pumas vs Querétaro, 13:00 ET

·       Atlético de San Luis vs Tigres, 20:00 ET

¿Qué novedades traerá la Liga MX para el Clausura 2026?

Vuelve la Liguilla clásica y se va el play-in. Por primera vez desde 2019, los 8 primeros clasifican directo.
A partir de mayo, cuando inician los cuartos de final, el torneo se jugará sin seleccionados mexicanos (quienes concentrarán con la Selección Mexicana), por lo que se permitirán hasta 9 extranjeros.
Ya no estarán James Rodríguez ni Sergio Ramos. Los dos exjugadores del Real Madrid que llegaron a la Liga MX en enero cumplieron su año de contrato y no renovaron con León y Rayados, respectivamente.
Cada jornada será una despedida para el Mazatlán, que tras este torneo dejará su plaza para el Atlante.
El torneo inicia el 9 de enero, tendrá tres jornadas dobles (de media semana) y se interrumpirá en dos fines de semana (en enero y marzo) para dejarle espacio a los partidos amistosos de México.
El favorito para pagar la peor multa por el cociente es el Puebla. Le siguen Mazatlán y Santos Laguna.
Tigres, América, Pumas, Rayados y Cruz Azul jugarán la Copa de Campeones de CONCACAF, con hasta 8 juegos a media semana. La final se disputa el 31 de mayo, una semana después que la de la Liga MX.

Tendremos futbol mexicano hasta el 24 de mayo, día en que se disputa la final de la Liga MX, aunque, si se cumple la tradición de que al menos un equipo de este país juega la final de la Copa de Campeones de CONCACAF, habrá balompié ‘azteca’ hasta el último día del quinto mes del año; nada mal considerando que apenas 11 días después empieza a jugarse el Mundial 2026.

Por cierto, solo por dos fines de semana se interrumpirá la Liga MX para darle espacio a los partidos amistosos del Tri, el resto de las jornadas se jugarán en tiempo informa, incluso habrá tres fechas dobles.

Tras lo que fue la final del Apertura 2025 entre Tigres y Toluca el 14 de diciembre, la Liga MX regresa menos de un mes después, ¿quiénes celebrarán el triunfo en la primera fecha?

¿Contra quién debuta tu equipo en el Clausura 2026?

Atlas vs Puebla, viernes 9 de enero, 22:00 ET, Estadio Jalisco | Último enfrentamiento: P 2-3 A
Mazatlán vs Juárez, viernes 9 de enero, 22:00 ET, Estadio El Encanto | Último enfrentamiento: J 1-0 M
Tijuana vs América, viernes 9 de enero, 22:00 ET, Estadio Caliente | Último enfrentamiento: A 0-1 T
Chivas vs Pachuca, sábado 10 de enero, 18:00 ET, Estadio AKRON | Último enfrentamiento: P 0-1 CH
León vs Cruz Azul, sábado 10 de enero, 20:00 ET, Estadio Nou Camp | Último enfrentamiento: C 2-1 L
Santos vs Necaxa, sábado 10 de enero, 20:00 ET, Estadio TSM | Último enfrentamiento: N 4-1 S
Rayados vs Toluca, sábado 10 de enero, 22:00 ET, Estadio BBVA | Último enfrentamiento: T 3-2 R
Pumas vs Querétaro, domingo 11 de enero, 13:00, Estadio Olímpico Universitario | Último enfrentamiento: Q 0-2 P
Atlético de San Luis vs Tigres, domingo 11 de enero, 20:00, Estadio Alfonso Lastras | Último enfrentamiento: TG 3-1 SL

