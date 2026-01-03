La Liga MX todavía no empieza y Andrés Micolta ya está fuera

EFE

El Pachuca que el defensa ecuatoriano Andrés Micolta se perderá todo el Clausura 2026 (que todavía ni empieza) por una fractura que sufrió en la rótula de la rodilla derecha.

"En el entrenamiento de ayer, Andrés Micolta, luego de golpear un balón, al apoyar la rodilla derecha en un movimiento de rotación presentó dolor, lo que resultó en la fractura de la rótula. El tiempo aproximado de incorporación será de cuatro a cinco meses de acuerdo evolución clínica", reportó el doctor Fernando Márquez, director del servicios médicos del equipo.

El Pachuca arrancará su participación en el Clausura 2026 el próximo 10 de enero con visita al Guadalajara y jugará la última fecha del certamen el 25 de abril ante Pumas. La fase final iniciará el 2 de mayo y la final está programada para el 24 de mayo, tiempo justo que ocupará la recuperación de Micolta.

"El jugador fue intervenido por el doctor Marco Acuña, quien le colocó tornillos para la fijación de la rótula. El próximo lunes iniciaremos su rehabilitación", concluyó el comunicado.

📋 | COMUNICADO DE PRENSA: Andrés Micolta 🇪🇨#FuerzaMicolta pic.twitter.com/JOakbmQXju — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) January 3, 2026

Andrés Micolta arribó al Pachuca para el torneo de Clausura 2024 y de inmediato se convirtió en pieza fundamental del equipo.

Colaboró en la obtención de la Copa de Campeones de Concacaf 2024, el derbi de las Américas y la Challenger Cup.

En febrero del año pasado se rompió el ligamento cruzado anterior, también de la rodilla derecha, lo que lo dejó fuera del Clausura 2025 y de la participación del equipo en el Mundial de Clubes.

El nacido en Esmeraldas arrancó su carrera en la quinta división de Brasil con el Río Blanco y el Castelo, saltó al fútbol de su país en 2022 en el Nacional, equipo con el que obtuvo el ascenso a la primera división para luego ser contratado con el Pachuca.

A nivel selección fue parte de los convocados para la Copa América del 2024, pero perdió continuidad luego de la lesión en la rodilla del 2025.

La nueva lesión interrumpe su intento de regreso para volver a ganarse un lugar en su selección de cara a la Copa del Mundo 2026.