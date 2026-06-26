La Liga MX tiene a sus primeros 14 jugadores para el All-Star Game

EFE

El costarricense Keylor Navas, portero de Pumas, y el brasileño Joao Pedro, delantero del Atlético San Luis, lideran la plantilla de la Liga MX para el juego del All-Star de la MLS, anunciado este viernes por la liga estadounidense.



Otras estrellas de la iga MX incluyen a Fernando Gorriarán de Tigres, quien ayudó al club a ganar el torneo Clausura y la Campeones Cup en 2023, y a Erik Lira, quien se encuentra jugando en la Copa Mundial con México y quien ganó el Clausura 2026 con Cruz Azul.



El All-Star de la MLS se jugará el 29 de julio en el Bank of América Stadium de Charlotte. Los mejores del año futbolístico ya tienen maleta lista. 🧳✈️



Los 14 nominados al Balón de Oro 2025-26 son los primeros seleccionados para representar a #LaLigaDeLaAfición en el All-Star Game 2026. 🤩⚽



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Los primeros 14 jugadores se decidieron mediante los candidatos a los premios de fin de año de la Liga, que incluyen los honores al mejor Portero, Defensa Central, Lateral, Mediocampista Defensivo, Mediocampista Ofensivo, Delantero y Novato.



Lista de seleccionados de la Liga MX:



Porteros: Keylor Navas (Pumas), Nahuel Guzmán (Tigres)



Defensas: Federico Pereira (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Guadalajara)



Mediocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Toluca), Fernando Gorriarán (Tigres), Nicolás Castro (Toluca), Kevin Castañeda (Tijuana), Santiago Sandoval (Guadalajara), Brian Gutiérrez (Guadalajara).



Delanteros: Joao Pedro (Atlético San Luis), Armando González (Guadalajara).