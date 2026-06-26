Publicación: viernes 26 de junio de 2026

EFE

La Liga MX tiene a sus primeros 14 jugadores para el All-Star Game

Hasta 4 jugadores de Chivas aparecen en la primera lista de la Liga MX

El costarricense Keylor Navas, portero de Pumas, y el brasileño Joao Pedro, delantero del Atlético San Luis, lideran la plantilla de la Liga MX para el juego del All-Star de la MLS, anunciado este viernes por la liga estadounidense.

Otras estrellas de la iga MX incluyen a Fernando Gorriarán de Tigres, quien ayudó al club a ganar el torneo Clausura y la Campeones Cup en 2023, y a Erik Lira, quien se encuentra jugando en la Copa Mundial con México y quien ganó el Clausura 2026 con Cruz Azul.

El All-Star de la MLS se jugará el 29 de julio en el Bank of América Stadium de Charlotte.

Los primeros 14 jugadores se decidieron mediante los candidatos a los premios de fin de año de la Liga, que incluyen los honores al mejor Portero, Defensa Central, Lateral, Mediocampista Defensivo, Mediocampista Ofensivo, Delantero y Novato.

Lista de seleccionados de la Liga MX:

Porteros: Keylor Navas (Pumas), Nahuel Guzmán (Tigres)

Defensas: Federico Pereira (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Guadalajara)

Mediocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Toluca), Fernando Gorriarán (Tigres), Nicolás Castro (Toluca), Kevin Castañeda (Tijuana), Santiago Sandoval (Guadalajara), Brian Gutiérrez (Guadalajara).

Delanteros: Joao Pedro (Atlético San Luis), Armando González (Guadalajara).

México dejó huella en la fase de grupos del Mundial 2026

25 de 26 jugadores utilizados; solo falta Carlos Acevedo (tercer portero).
6 goles marcados, Julián Quiñones (X2), Raúl Jiménez, Luis Romo, Mateo Chávez y Álvaro Fidalgo.
Por primera vez, México ganó sus 3 primeros partidos y encima, con lujo de imbatibilidad.
Solo 3 futbolistas han jugado todos los partidos: Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Quiñones.
El Tri utilizó 3 uniformes diferentes; algo muy extraño de ver en Mundiales.
Con su liderato de grupo, el Tri aseguró jugar los 16vos de final (30 de junio) en la Ciudad de México.
Guillermo Ochoa jugó en su sexta Copa del Mundo; la cuarta en la que ve minutos.
Ascenso al top-10 del Ranking FIFA gracias a su gran fase de grupos.

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