EFE
La Liga MX tiene a sus primeros 14 jugadores para el All-Star Game
Hasta 4 jugadores de Chivas aparecen en la primera lista de la Liga MX
El costarricense Keylor Navas, portero de Pumas, y el brasileño Joao Pedro, delantero del Atlético San Luis, lideran la plantilla de la Liga MX para el juego del All-Star de la MLS, anunciado este viernes por la liga estadounidense.
Otras estrellas de la iga MX incluyen a Fernando Gorriarán de Tigres, quien ayudó al club a ganar el torneo Clausura y la Campeones Cup en 2023, y a Erik Lira, quien se encuentra jugando en la Copa Mundial con México y quien ganó el Clausura 2026 con Cruz Azul.
El All-Star de la MLS se jugará el 29 de julio en el Bank of América Stadium de Charlotte.
Los primeros 14 jugadores se decidieron mediante los candidatos a los premios de fin de año de la Liga, que incluyen los honores al mejor Portero, Defensa Central, Lateral, Mediocampista Defensivo, Mediocampista Ofensivo, Delantero y Novato.
Lista de seleccionados de la Liga MX:
Porteros: Keylor Navas (Pumas), Nahuel Guzmán (Tigres)
Defensas: Federico Pereira (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Guadalajara)
Mediocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Toluca), Fernando Gorriarán (Tigres), Nicolás Castro (Toluca), Kevin Castañeda (Tijuana), Santiago Sandoval (Guadalajara), Brian Gutiérrez (Guadalajara).
Delanteros: Joao Pedro (Atlético San Luis), Armando González (Guadalajara).
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT