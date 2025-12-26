La Liga MX se pinto de estrellas (y de rojo) en 2025

Enrique Gómez

Año de fichajes increíbles y que se tiñó de rojo de principio a fin, así fue el 2025 en la Liga MX.

Y es que, a pesar de que al futbol mexicano llegaron jugadores como James Rodríguez, Sergio Ramos, Anthony Martial o Keylor Navas, el equipo dominante fue nada menos que el Toluca, el cual se transformó apenas en el quinto club que gana dos títulos de liga consecutivos en torneos cortos.

América y Chivas se fueron con las manos vacías y de hecho, el equipo rojiblanco fue alcanzado por el equipo escarlata en el historial del futbol mexicano, pues ahora ambos clubes tienen 12 campeonatos.

Resumido, así fue el 2025 para el futbol mexicano: