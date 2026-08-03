¿La Leagues Cup evolucionó? Así será el nuevo torneo

Enrique Gómez

Lo mejor de la Leagues Cup es que la afición podrá ver a su equipo favorito de la Liga MX jugar tres partidos en una semana, que el torneo mexicano solo se interrumpirá por un fin de semana y que los cuatro equipos que avancen a la siguiente ronda disputarán las eliminatorias a media semana y no pausarán su andar en el Apertura 2026.

El torneo entre ambas ligas se ha ido adaptando con cada edición, para este 2026, por ejemplo, se disputarán cuatro partidos en territorio mexicano, algo que nunca se había hecho.

En 60 segundos, todo lo que debes saber sobre este torneo que ya comienza: