La increíble razón por la que Sergio Ramos no llegó a Rayados

No es que Rayados no quisiera traer a Sergio Ramos, es solo que la Liga MX no permite tener tantos extranjeros… al menos esa es la explicación que dio el presidente deportivo del club.

Pero si en serio Monterrey ficharía “con los ojos cerrados” al defensa de 38 años y tiene los recursos suficientes para pagarle sueldo, ¿no valdría la pena hacerle un espacio en el equipo? Quizá sea que el español no es prioridad en el tema deportivo, pero la directiva regiomontana no quería dejar pasar la oportunidad de vincularse con el exjugador del Real Madrid y campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

“En algún momento hemos tenido acercamientos, pláticas, pero las reglas de límites de extranjeros en nuestro futbol nos lo ha impedido, (lo traería) con los ojos cerrados”, dijo el directivo de Rayados.

“El problema es que no tenemos cupos para extranjeros. Sería un privilegio para el Monterrey contar con él, sobre todo con miras a un torneo como el Mundial de Clubes, pero las reglas son las reglas”, abundó José Antonio Noriega (quien en el último año ya trajo a jugadores de La Liga de España como Sergio Canales, Óliver Torres y recientemente a Lucas Ocampos) en entrevista con El Chiringuito.

El límite de extranjeros o jugadores no formados en México es de nueve para el Apertura 2024 y como el equipo regiomontano ya tiene ocupadas todas las plazas (y al parecer no vio prioritario prestar a algún futbolista con tal de abrir un espacio) no pudo dar el gran golpe en el mercado de transferencias.

Rayados, actual quinto lugar en la Liga MX, tiene la segunda plantilla más valiosa según Transfermarkt.