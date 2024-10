La increíble excusa de la Federación Mexicana de Futbol sobre Roberto Alvarado

La FMF explicó por qué no castigará la agresión del jugador de Chivas hacia la prensa

¿Entonces se puede castigar a un jugador por quejarse del arbitraje en redes sociales, pero no por lanzar un petardo a los periodistas? La postura de la Federación Mexicana solo empeoró la situación…

El organismo explicó a una agencia de noticias que no habrá sanción contra Roberto Alvarado, debido a que su ataque (o "broma" con pirotecnia como el aseguró) fue en las instalaciones del club Guadalajara y no en un partido o en algún evento relacionado con un torneo de la Liga MX. Lo curioso es que en el famoso código de ética se establece que la Comisión Disciplinaria puede castigar toda acción que dañe la imagen del futbol mexicano sin importar cuándo o dónde haya sucedido.

“De acuerdo a las atribuciones reglamentarias con las que cuenta la comisión disciplinaria, lo sucedido la semana pasada no es objeto de sanción porque ocurrió dentro de las instalaciones de un club, posterior a un entrenamiento”, explicó la FMF a la agencia EFE. “El reglamento de sanciones no contempla acciones al respecto, ya que no ocurrió dentro del contexto de un partido avalado por la Federación”.

Con esta explicación ya todos saben que la agresión de Alvarado quedará impune y en el peor de los panoramas, podría sentar un precedente: la Federación no castigará ataques contra la prensa ni algún otro comportamiento de sus afiliados que pueda suceder en los días que no se organicen partidos.

Sorprende esta postura, pues dicha agencia recuerda que “el código de ética se creó para salvaguardar la integridad, imagen y reputación del futbol mexicano, con tolerancia cero a las prácticas ilegales, inmorales o que vayan en contra de los principios éticos. Su aplicación se enfoca en actos en el seno del futbol mexicano que tengan poca o nula relación con acciones que se desarrollan en el campo de juego”.

Es decir, la misma Comisión Disciplinaria que ha castigado a jugadores por sus mensajes en redes sociales, simplemente no quiso sancionar a Alvarado. Tal vez consideró que su falta fue menos grave.

¿Es mejor lanzar este tipo de excusas o desentenderse por completo como lo ha hecho Chivas hasta ahora?