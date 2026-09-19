La frontera vibró y los Bravos por fin ganaron

Hiram Marín

Los Bravos de Juárez rompieron con todos los pronósticos y con su fatídica racha para conseguir su primera victoria del certamen al vencer 2-0 a Tigres. El gran protagonista del encuentro fue el delantero colombiano Óscar Estupiñán, autor de las dos anotaciones que hicieron retumbar la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

El trámite del partido inició denso y parejo, con unos regiomontanos que lucieron sumamente espeso y disminuidos en su volumen de juego habitual.

La primera mitad transcurrió sin grandes sobresaltos en los arcos, pero en el complemento los locales apretaron el acelerador. Un cobro desde los once pasos ejecutado por Estupiñán al minuto 66 abrió la puerta del triunfo, sello que el mismo atacante reafirmó al 79' para liquidar la contienda.

Para FC Juárez, este resultado representa una auténtica bocanada de oxígeno que los rescata de la sequía absoluta y devuelve la fe al vestidor.

Sumar sus primeros tres puntos ante un rival de jerarquía inyecta una dosis incalculable de moral a un plantel necesitado de certeza. La afición fronteriza finalmente pudo celebrar tras semanas complicadas.

Del otro lado, la caída exhibe las alarmantes carencias de unos Tigres que continúan dejando dudas en su funcionamiento colectivo. Ceder unidades de esta forma ante el sotanero pone en tela de juicio su calidad de candidato y enciende focos rojos.