La alegría de César Huerta por llegar a Pumas: "lo voy a aprovechar"

El joven jugador sabe que no es común pasar de un grande a otro directamente

La oportunidad de jugar en un equipo histórico del futbol mexicano no se puede desperdiciar, mucho menos después de salir de Chivas a causa de las pocas oportunidades.

César Huerta se ve muy emocionado por llegar a Pumas, pues no siempre se tiene la oportunidad de pasar de un equipo ‘grande’ a otro en transferencia directa.

“No dudé, la verdad es que tenía otras opciones en las que económicamente me iba a ir mejor, pero cuando me dijeron que estaba Pumas yo sin pensarlo dije 'quiero ir a Pumas' y que no se caiga la negociación, ahí ya después hablé con el profesor Andrés Lillini y creció más la emoción”, comentó el mediocampista de 21 años en entrevista con el diario Récord.

“Me atrajo la grandeza, la historia, los jugadores que han pasado por aquí y estoy muy consciente de que un buen torneo me puede catapultar, estoy muy motivado y lo voy a aprovechar”, agregó.

Huerta admitió que por momentos dejó de disfrutar del futbol en Chivas, quizá porque en dos torneos solo vio 20 partidos, por lo que ahora está muy animado por tener su revancha en Universidad.

Pumas debuta en el Apertura 2022 el 3 de julio ante Tijuana, donde seguramente Andrés Lillini querrá echar mano de sus refuerzos: Huerta, Adrián Aldrete, Gustavo del Prete y, posiblemente, Gil Alcalá.