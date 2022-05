Justo el día que reaparece 'Billy' Álvarez, Cruz Azul se acerca al fracaso

Justo en el día que aparece ‘Billy’ Álvarez, Cruz Azul se encamina a la eliminación en la Liguilla.

¿Coincidencia? Seguramente sí, porque La Máquina vaya que viene a la baja desde hace tiempo, pero no deja de sorprender el día que eligió el expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, prófugo de la justicia desde hace años, para reaparecer y pedir que se escuche su versión de la historia.

“Por diversas circunstancias no he podido estar cerca ni mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización para poder explicar por qué causas y en virtud de las circunstancias en que me encuentro, no he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo que conozcan la versión de los hechos”, fue parte de lo que comentó Álvarez en un video de poco más de dos minutos.

"en posteriores grabaciones estaré de acuerdo al desenvolvimiento de los hechos que hacia mi persona se desarrollen podré estar informándoles oportunamente de cuáles son estas situaciones"

Álvarez Cuevas tiene dos órdenes de aprehensión en su contra por operación de recursos de procedencia ilícita que siguen vigentes.

En cuanto a lo deportivo, Cruz Azul pasa por su momento más bajo del torneo y luce sin ideas ni creatividad, por lo que parece poco probable que pueda remontar los cuartos de final ante Tigres.