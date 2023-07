Julio Furch reveló por qué decidió dejar al Atlas e ir al Santos de Brasil

Julio Furch se despidió del Atlas y agradeció a la afición por todo el cariño que recibió en estos dos años y medio, donde fue parte fundamental en el legendario bicampeonato rojinegro.

Pero, ¿por qué decidió irse del equipo donde era ídolo?

En la conferencia de prensa para anunciar su salida, el delantero nacido en Argentina hace casi 34 años reconoció que, aprovechando que no se había llegado a un acuerdo por su renovación, fue él quien pidió salir al Santos de Brasil y cumplir así el sueño de militar en una las ligas más reconocidas del mundo.

“Aunque fue una decisión mía, me duele partir, pero era una oportunidad única para mí el poder jugar en una de las grandes ligas del futbol mundial. Es un sueño que no se da todos los días. Apareció muy repentina la posibilidad y le pedí a Pepe que me cumpliera es sueño. Estoy muy agradecido con esta oportunidad que me da Santos”, informó el delantero, quien se irá de México tras ocho años.

El Emperador que conquistó los corazones de la Fiel y que lideró al Rojinegro a Transformar la historia de este equipo... Hoy parte con rumbo a buscar nuevos desafíos. Julio César Furch, no es un adiós, es un hasta pronto, porque siempre vivirás en los Corazones Rojinegros ❤️🖤 pic.twitter.com/1VWy8z0ECB — Atlas FC (@AtlasFC) July 14, 2023

“No alcanzamos un acuerdo en ese momento y pasó el tiempo y el deseo de conocer otros lugares era válido. Pensaba que México era mi destino final, que aquí me iba a retirar, pero llegó algo inesperado”, comentó respecto al súbito interés del equipo brasileño, el cual le llegó “como premio” a su carrera y a todo lo que conquistó en sus ocho años en la Liga MX.

La afición tendrá la posibilidad de despedir al jugador que anotó el penal que le dio el título al Atlas en el Apertura 2021 y terminó con 70 años de sequía, pero ¿cuántos irán al partido amistoso ante el Sporting de Gijón? La gente está muy molesta por el desmantelamiento del equipo en un mismo torneo.

Furch deja al equipo rojinegro después de 84 partidos y 25 goles, donde el más importante de ellos no fue a la estadística, pues fue el penal decisivo en la tanda de desempate ante León.