Julio Furch firmará con el Santos de Brasil y el Atlas está deshecho

Fechado! Santos acerta a contratação do centroavante Julio Furch, do Atlas, do México.



O argentino de 33 anos pode ser opção no Peixe para uma possível saída de Marcos Leonardo. O contrato do jogador será de 2 anos.



📰: @geglobo

📷: Divulgação/Atlas FC pic.twitter.com/kjQ2tVXOMc