Juárez y Pachuca 'negociaron' un autogol y un punto para cada uno

Redacción FOX Deportes

Con dos autogoles solidarios, Juárez y Pachuca negociaron el empate en la frontera de Chihuahua. Ambos creían que podían ganar, pero el punto mantiene ambos en zona de clasificación.

Claro que el principal beneficiado con la repartición fue el equipo hidalguense, pues además de sumar de visita, hacia el final del partido se quedó con un jugador menos por la expulsión de Sergio Barretto. Además, al cierre de la Jornada 13, se mantiene en el sexto lugar de la tabla (21 puntos), es decir, posición de clasificación directa hacia los cuartos de final, a falta de cuatro fechas para que termine el torneo.

En tanto, el equipo de Martín Varini sumó su séptimo punto en los últimos tres compromisos y luego de 13 encuentros completos se mantiene en zona de play-in en 9° lugar, pero con cinco puntos más que Pumas (el equipo que sujeta el listón de avanzada) y seis más que el 11° Atlético de San Luis.

Duelo de autogoles recíprocos en el Estadio Benito Juárez, pues el ‘Chaka’ Rodríguez (Pachuca) le entregó la ventaja parcial a Juárez al 26’, mientras que Jesús Murillo devolvió al ‘favor’ para el 2-2 final al 66’. Antes, Guilherme Castillo abrió el marcador (16’) para el local, mientras que Robert Kenedy puso el primer empate (20’).