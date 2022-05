Jairo Torres quiere ser el primero que recorre el camino al revés: de la MLS a Europa

Fichar en la MLS no significa haber renunciado a Europa o a la Selección Mexicana; en realidad, Jairo Torres cree que Chicago Fire es la lleva para cumplir sus metas.

Lo del Torres es un caso especial y no solamente por haber sido titular y pieza clave en la consecución de un reto que parecía imposible en el futbol mexicano (hacer campeón al Atlas después de 70 años), sino por su cartel de joya rutilante, formada en México, y que buscará consolidarse en Estados Unidos.

Es decir, por más que haya sido uno de los mejores jugadores en su posición en el último año dentro de la Liga MX, todavía no hemos visto el mejor nivel del tapatío de 21 años, por lo que, una vez que lo desarrolle, quizá le alcance para concretar una expedición poco habitual: de la MLS a Europa.

“Me gustaría dar ese paso a Europa, quiero madurar más, ser más efectivo, tener buenas participaciones para que me volteen a ver acá. A quién no le gustaría jugar en a Premier, pero la verdad es que si me quiero abrir las puertas por allá tengo que hacer las cosas bien aquí”, comentó el mediocampista.

Jairo Torres, la joya mexicana que tanto esperaba la MLS Si comparamos a Jairo con los jugadores de la MLS sería top en ataque y defensa

Jairo ha sido ‘víctima’ de la desconsideración del ‘Tata’ Martino hacia toda la base de jugadores mexicanos del Atlas, pero él espera que ahora con un nuevo equipo pueda hacer las cosas tan bien que el entrenador no tenga más que analizarlo como una posibilidad hacia el Mundial de Qatar 2022.

“Pasé por las inferiores de Selección y a quién no le gustaría ir al Mundial. Para eso trabajo, no me gusta decir que quiero ir a la selección. Simplemente trabajo y si me voltean a ver, genial. El Mundial está a las puertas y por qué no hacer buenas actuaciones y subirme”, agregó el mediocampista para EFE.

Se puede pronosticar que Torres será uno de los mejores en su posición dentro de la MLS, pero nunca ha pasado que un jugador mexicano vaya a Europa recorriendo el camino al revés: pasando primero por el paraíso financiero y de confort que ofrece a Estados Unidos.