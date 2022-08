Isaac Brizuela se disculpó por callar a la afición de Chivas: "estaba de malas"

Ya con el alivio de la primera victoria, seguro será más fácil que Isaac Brizuela y la afición de Chivas hagan las paces, sobre todo ahora que el ‘Conejo’ se disculpó por su inaceptable gesto del jueves.

Guadalajara ganó su primer partido del Apertura 2022 en la Jornada 10 ante Necaxa. Lo hizo de gran manera con un festivo marcador de 4-0, por lo que al término del encuentro, Brizuela habló de la situación que tuvo con un aficionado, a quien silenció en dos ocasiones, cuando éste solamente arengaba a los jugadores mientras el plantel rojiblanco desembarcaba en su hotel de concentración.

“Con el incidente que tuve, creo que se alarmó de más porque fue solo un aficionado el que me gritó y a quien yo le contesté. A lo mejor no lo tuve que hacer y de mi parte le pido una disculpa al aficionado y a la afición de Chivas porque no son maneras de contestarles. Sé la frustración que sienten, pero de este lado sentimos lo mismo y después de eso fui a firmarle a esa persona”, comentó.

🐐 Isaac Brizuela habló sobre lo complicado de lidiar con la racha negativa de @Chivas, incluyendo el altercado con un aficionado ayer.



Brizuela, uno de los capitanes del conjunto rojiblanco, fue duramente criticado por acallar con muy mala cara al aficionado del ‘Rebaño’, más después de que él fuera uno de los portavoces en la conferencia de prensa posterior al clásico tapatío (1-1), donde los jugadores salieron en vez del técnico Ricardo Cadena, para pedirle a la gente que no los abandonara y que los apoyara pese al mal momento.

“Los entiendo porque llevamos torneos sin responder y porque en casa hemos dejado ir puntos. Me tocó en un momento de malas y por eso reaccioné así, pero no soy un jugador que arme polémicas”, justificó el jugador de 31 años, titular en el partido en casa de los ‘Rayos’.

Chivas evitó el peor arranque de su historia con la victoria por goleada ante Necaxa, casi duplicó su cuota de goles y de paso facilitó la reconciliación de los fans con el ‘Conejito’.