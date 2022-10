"Impotencia", eso se siente en Pachuca tras el penal polémico que anotó Tigres

El técnico de los 'Tuzos' aseguró que Tigres no ganó el juego de ida por ser mejor

El árbitro se atrevió a marcar un penal en la recta final del partido. Uno muy polémico, que le dio la victoria a Tigres y que generó mucha frustración en el entrenador de Pachuca, Guillermo Almada.

El estratega no quiso nombrar al arbitraje ni hablar explícitamente de la marcación de la pena máxima, pues sabe que lo pueden multar, pero sí dejó ver su molestia por cómo se decidió el partido de ida por los cuartos de final del Apertura 2022, mismo que se celebró en el ‘Volcán’ universitario.

“No voy a contestar porque después nos multan a nosotros, lamentablemente. Genera mucha impotencia todo esto porque siempre digo lo mismo, si no ganan porque son mejores, no son mejores. No voy a opinar porque es muy evidente lo que sucedió”, comentó el técnico uruguayo en conferencia.

Potente e inatajable, así el primer gol @Bitso de la noche. pic.twitter.com/Fw4uEj6jsk — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) October 14, 2022

Pese al disgusto, Almada sabe que todavía queda el partido de vuelta y su equipo está a un solo gol de darle la vuelta a la eliminatoria, pues tiene la ventaja de la tabla de posiciones en caso de empate.

“Siento impotencia por lo que sucedió en el partido. Cansan un poco estas situaciones, no por el juego, ni por el trámite, sino por el desenlace. La llave está abierta. Vamos a tratar de remontarlo y estoy seguro de que los jugadores van a dejar hasta lo último que tienen”, agregó el entrenador.

Pero ¿cómo fue el penal que generó el gol de Andre-Pierre Gignac a los 88 minutos?

Al 86’, un saque de manos directo al área, rechazo hacia los linderos del área, Víctor Guzmán falla en su intento de interceptar el balón y en la inercia hace contacto con Guido Pizarro, quien también avanzaba en busca del balón. La polémica existe porque el capitán de Tigres fue quien se encontró con la pierna del rival, sin embargo, sí hubo obstrucción por parte del jugador, quien se lanzó sin tocar el esférico.

El partido estaba marcado para un 0-0, pero Tigres se llevó la ventaja al final y se encamina a semifinales.