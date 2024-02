Histórico: el arbitraje admite que 'acuchilló' a Chivas ante Mazatlán

Nadie le devolverá a Chivas la oportunidad de conquistar un triunfo histórico, pero al menos los aficionados podrán decir que, oficialmente, el arbitraje ‘acuchilló’ a su equipo en el duelo ante Mazatlán.

Es real, la Comisión de Árbitros admitió y lamentó un error del silbante Adonai Escobedo por no sancionar otro penal en favor del Guadalajara a los 61 minutos, además, reconoció que los encargados del VAR también se equivocaron al no advertir al árbitro de lo que era una falta evidente de Jefferson Intriago sobre Ricardo Marín, tras haber desplazado al jugador rojiblanco por la espalda dentro del área.

A través de su cuenta de X, el organismo dependiente de la Federación Mexicana de Futbol informó que “existió un error claro al no sancionar penal en favor del club Guadalajara”, pues “el árbitro no observó con claridad” y “decidió continuar el juego”. Además, “lamentablemente el VAR no realiza una revisión adecuada” pese a los “diferentes ángulos” y “decide confirmar” la decisión en campo.

En honor a la transparencia, en el partido de la J7 Mazatlán vs. Chivas, los árbitros de campo decidieron erróneamente y el #VARLigaMX no realizó una revisión adecuada al no sancionar penal.



Nuestro compromiso es minimizar los errores que afecten el resultado de los juegos. pic.twitter.com/4l1UJMiz1H — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) February 20, 2024

La Comisión aseguró que su intención es “minimizar los errores que afecten los resultados”, pues ese penal no sancionado, pudo convertirse en el 3-0 en favor de Chivas, equipo que finalmente empató 2-2 con gol de último minuto.

Chivas estuvo a las puertas de ganar seis partidos oficiales consecutivos por primera vez desde febrero de 2010, pero no pudo mantener la ventaja contra Mazatlán, en parte, claro está, por el error del árbitro y la poca reacción de los encargados del VAR, quienes trabajan justamente para advertir este tipo de errores, pero en cambio contribuyeron en hacer más escandalosa la falla, razón por la que "con honor" dieron la cara públicamente.

Con la convicción de que merecieron ganar el partido ante Mazatlán, el ‘Rebaño’ se presenta ante Necaxa en partido adelantado por la Jornada 9 del Clausura 2024. Se espera un gran duelo en el Estadio Victoria, pues Chivas está dando su mejor torneo en años, al igual que los invictos ‘Rayos’.