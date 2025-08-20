Hernán Cristante será el nuevo técnico del Puebla

Héctor Cantú

A unos días de que el Puebla anunciara la salida de Pablo Guede del banquillo de la Franja el club habría definido a su sucesor.

Se trata de Hernán Cristante, un técnico con un largo recorrido en en el futbol mexicano y quien le habría ganado la partida a David Dóniga, el otro candidato que sonó para reemplazar a Guede.

La decisión, que será confirmada y oficializada en las próximas horas, marcará el regreso de Cristante a la actividad luego de tres años de ausencia.

Cristante ha dirigido en su faceta como técnico a Veracruz, Coras Tepic, Toluca, Querétaro y FC Juárez.

Su mejor cigra de rendimiento la logró con los Diablos Rojos en su primer ciclo que duró de 2016 a 2019, donde dirigió un total de 136 partidos.

Martín Bravo será el encargado de llevar los hilos del equipo en el duelo de la Leagues Cup donde el Puebla se medirá al Seattle Sounders.