Hernán Cristante se marcha del Puebla

Redacción FOX Deportes
El Puebla ha decidido poner punto final a su relación con Hernán Cristante, quien dirigió al equipo en desde la Jornada 5 del Apertura 2025.
En un comunicado de prensa, la ‘Franja’ dio a conocer su decisión:
“Hernán Cristante ha dejado de ser el Director Técnico de nuestro primer equipo varonil. Extendemos un profundo agradecimiento a Hernán y a todo su Cuerpo Técnico por el profesionalismo y compromiso demostrados durante su etapa al frente de la escuadra poblana y les deseamos el mayor de los éxitos en sus proyectos futuros”.
Los ‘Camoteros’ concluyeron en el último sitio de la tabla general, con 12 puntos, producto de 3 ganados, 3 empatados y 11 perdidos; además, fue el equipo más goleado tras recibir 42 tantos.
El club aseguró que en los próximos días informarán quién será el sustituto de Cristante.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT