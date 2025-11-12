Hernán Cristante se marcha del Puebla

Redacción FOX Deportes

El Puebla ha decidido poner punto final a su relación con Hernán Cristante, quien dirigió al equipo en desde la Jornada 5 del Apertura 2025.

En un comunicado de prensa, la ‘Franja’ dio a conocer su decisión:

“Hernán Cristante ha dejado de ser el Director Técnico de nuestro primer equipo varonil. Extendemos un profundo agradecimiento a Hernán y a todo su Cuerpo Técnico por el profesionalismo y compromiso demostrados durante su etapa al frente de la escuadra poblana y les deseamos el mayor de los éxitos en sus proyectos futuros”.

Monterrey arruinó el debut de Hernán Cristante

Los ‘Camoteros’ concluyeron en el último sitio de la tabla general, con 12 puntos, producto de 3 ganados, 3 empatados y 11 perdidos; además, fue el equipo más goleado tras recibir 42 tantos.

El club aseguró que en los próximos días informarán quién será el sustituto de Cristante.