Hernán Cristante se marcha del Puebla

La 'Franja' le dio las gracias al técnico.

El Puebla ha decidido poner punto final a su relación con Hernán Cristante, quien dirigió al equipo en desde la Jornada 5 del Apertura 2025.

En un comunicado de prensa, la ‘Franja’ dio a conocer su decisión:

“Hernán Cristante ha dejado de ser el Director Técnico de nuestro primer equipo varonil. Extendemos un profundo agradecimiento a Hernán y a todo su Cuerpo Técnico por el profesionalismo y compromiso demostrados durante su etapa al frente de la escuadra poblana y les deseamos el mayor de los éxitos en sus proyectos futuros”.

Monterrey arruinó el debut de Hernán Cristante

Monterrey venció 4-2 a l Puebla a domicilio con triplete de Sergio Canales
El otro gol de Monterrey fue anotado por Lucas Ocampos, mientras que por Puebla anotaron Ricardo Marín y Carlos Baltazar
Puebla estrenó técnico con Hernán Cristante, pero fue un debut amargo

Los ‘Camoteros’ concluyeron en el último sitio de la tabla general, con 12 puntos, producto de 3 ganados, 3 empatados y 11 perdidos; además, fue el equipo más goleado tras recibir 42 tantos.

El club aseguró que en los próximos días informarán quién será el sustituto de Cristante.

