Hernán Crespo dijo las palabras perfectas en su presentación con Atlas

Enrique Gómez

Dijo las palabras perfectas en su presentación como técnico. Veremos si en la cancha todo sale igual de bien.

Aunque Hernán Crespo fue anunciado como entrenador del Atlas antes de la primera jornada del Apertura 2026, recién dirigió su primer entrenamiento dos días antes del tercer partido del equipo rojinegro, el cual marcha con paso perfecto con dos victorias como visitante contra León y Santos.

El argentino expresó su cariño y agradecimiento por Diego Cocca (uno de los personajes más queridos en la historia del Atlas) por el trabajo que hizo en sus dos torneos al frente e incluso por lo relizado en la pretemporada, la cual encabezó antes de su inesperado despido días antes de que iniciara el torneo.

“Agradecer el trabajo de Diego, una persona a la que yo quiero mucho porque, si bien parece más joven que yo, él es más grande. Hicimos inferiores en River juntos y Diego fue el primero que llegó a Primera y para nosotros, Diego era el camino. Pude compartir plantel con él en mis inicios, lo conozco desde hace muchísimos años; sé la persona que es, su manera de trabajar y le agradezco el legado que ha dejado aquí”, comentó Crespo en su primera conferencia de prensa en México.

RECORDÓ A DIEGO COCCA🦊🇦🇷



Hernán Crespo mostró su agradecimiento a Diego Cocca por el legado y trabajo que dejó en Atlas y que ahora el toma para comenzar su etapa



“Agradecer el trabajo de Diego. Lo quiero mucho, hicimos inferiores en River”🗣️ pic.twitter.com/3Kt6VWJWrq — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) July 31, 2026

El exjugador de equipos como el Inter o el Milan explicó por qué tomó la invitación del Atlas, equipo que está construyendo un proyecto ambicioso, pero que no es de los equipos más exitosos del país.

“Me tomó por sorpresa porque me plantearon algo que en mi mente deseaba: un proyecto a larog plazo con ideas y metas claras. Un lugar donde se pueden construir cosas y que al mismo tiempo se quiere ser sumamente competitivo, eso me llena de ilusión”, compartió el exentrenador del Sao Paulo.

Crespo admitió que todavía espera un delantero para el plantel (el cual sería Florián Monzón), pero después de las dos victorias para iniciar el torneo, los seis refuerzos confirmados para el Apertura 2026 y la ilusión de jugar el primer partido de la temporada en casa, la afición tiene mucha expectativa del partido ante el Monterrey.