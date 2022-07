Guillermo Ochoa no puede asegurar que seguirá en el América

Advertencia: las palabras de Guillermo Ochoa podrían intranquilizar a varios aficionados del América.

El arquero admitió que está en una etapa de su carrera en la que debe revisar alternativas fuera de su club actual, más allá de que su principal opción es mantenerse en el conjunto azulcrema.

El contrato del arquero termina con este torneo y aunque ha habido pláticas con la directiva, al parecer hay algunos desacuerdos, por lo que el portero de 37 años aún no sabe qué sucederá tras el Mundial.

“Tengo contrato de aquí hasta diciembre. El club por ahí me ha expresado su intención de que siga un par de años más. Me ilusiona mantenerme en el América, pero estoy enfocado en lo que va a pasar en este torneo y en el Mundial. No me gusta adelantarme y obviamente estoy en una etapa donde también estoy abierto a ver qué sucede afuera, pero América es mi prioridad desde que llegué”, explicó.

¡AMÉRICA QUIERE RENOVAR A OCHOA! 🦅



Guillermo Ochoa reveló que hay intenciones del América de renovar al arquero y él se siente ilusionado con eso.



Sobre el Mundial, aseguró que tiene ganas de trascender con el Tri.



En entrevista con FOX, donde develó una etapa como empresario al participar como inversionista en la aplicación musical Trebel, el guardameta aseguró sentirse tranquilo con lo que ha hecho en el club azulcrema desde su regreso a 2019, más allá de que todavía no ha podido ganar ningún título.

“Lo he dejado todo, por ahí no se han dado algunos resultados grupales: un par de finales que no se han podido ganar, pero me siento tranquilo porque lo he dado todo y lo voy a seguir dando hasta el final de mi contrato y si llegamos a un buen término para seguir haciéndolo porque la exigencia me la pongo yo y en América más”, agregó el exjugador del Ajaccio, Málaga, Granada y Standard de Lieja.

Ochoa está llamado a ser el arquero titular de la Selección Mexicana en Qatar 2022, pero lo que sucederá con su carrera es un misterio, aunque lo cierto es que tanto América como él quieren seguir.