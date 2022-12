Gremio y Cruz Azul esperan la decisión de Luis Suárez en “horas”

Gremio de Brasil espera que la negociación con el delantero uruguayo Luis Suárez llegue a un desenlace en cuestión de "horas", según dijo este viernes el presidente del club brasileño, Alberto Guerra.

Guerra, en declaraciones a la radio Grenal, no dio garantías sobre la contratación de Suárez, pero aseguró que está trabajando "para tener una definición en las próximas horas", el fichaje no solo depende del Gremio, sino de que se logre un acuerdo con patrocinadores que participarían en la operación, "para que no afecte a la caja ya perjudicada del club".

"Como presidente tengo la responsabilidad de hacer negocios que no perjudiquen la caja del club. Por eso es necesaria la ayuda de socios que estén interesados en las negociaciones", afirmó el directivo del club de Porto Alegre.

Suárez, de 35 años, regresó a Nacional de Montevideo después de 16 temporadas en el fútbol europeo, una etapa en la que defendió la camiseta de equipos como el Liverpool, el Barcelona o Atlético de Madrid.

Gremio, un equipo histórico de Brasil con tres copas Libertadores, acaba de ascender a primera división después de pasar una temporada en la segunda categoría.