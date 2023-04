Gracias al calendario y al Querétaro, Cruz Azul no puede ser eliminado

Gracias a la condena de Querétaro y a que San Luis y Atlas se enfrentan entre sí en la última fecha de la fase regular del Clausura 2023, es que el Cruz Azul tiene asegurado su lugar en el repechaje.

Y es que, aunque La Máquina todavía podría ser rebasada por el actual lugar número 13 de la tabla (San Luis), no podría ser eliminado, pues por más que ‘Gallos Blancos’ esté en los 12 primeros, tendrá que ceder su lugar en la reclasificación, o sea, para efectos de clasificación, el equipo no cuenta, por lo que abre una posición ‘extra’ a la fase final y en ese sentido, no hay manera en que el club ‘celeste’ pueda acabar como 14°.

De cualquier manera, sería lamentable que el equipo del ‘Tuca’ Ferretti cayera ante Santos Laguna, pues no solo avanzaría a la siguiente ronda con tres derrotas consecutivas, sino que los ‘Guerreros’ lo rebasarían y al caer por debajo del octavo lugar, jugarían el repechaje como visitantes; una gran desventaja si consideramos que la repesca se disputa a un solo partido en casa del mejor clasificado.

Pero, Cruz Azul es favorito ¿verdad? Hay que decir que las dos derrotas que arrastra el equipo capitalino fueron ante América y Chivas, los dos equipos más ganadores y populares de México, pero que además pasan por un gran momento en el cierre del campeonato. Por ejemplo, el club azulcrema ya se aseguró el segundo lugar, mientras que el ‘Rebaño’ está a un empate de amarrar un lugar en el top 4.

Ante unos ‘Guerreros’ que estrenarán técnico y que sí tienen riesgo de quedar eliminados, La Máquina está llamada a salir de su mala racha, pero si llega a caer, podría desbarrancar hasta el lugar 12° si es que Querétaro gana y Pumas vence con contundencia a Rayados en el Estadio BBVA. Como Atlas y San Luis se enfrentan entre sí y alguno no sumará de a tres, los azules no pueden caer más.

Desde que fue campeón en el Clausura 2021, Cruz Azul no ha pasado de los cuartos de final y lo cierto es que en este cierre del torneo, el equipo tampoco da las mejores sensaciones.