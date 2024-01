¿Gira por México? El América piensa jugar como local fuera de la CDMX

Las Águilas no se cerrarán al Estadio Ciudad de los Deportes mientras remodelan el Azteca

Si América se siente local en varios estadios fuera de la Ciudad de México, ¿por qué no hacerlo oficial?

Es real, las Águilas podrían jugar en otras plazas de la República mientras dura la remodelación del Estadio Azteca, es decir, no se sienten forzadas a disputar cada encuentro en el Estadio Ciudad de los Deportes, inmueble que en este torneo compartirán con Cruz Azul y con Atlante, de la Liga de Expansión.

Guadalajara y Monterrey, las ciudades más grandes del país junto a la CDMX, podrían albergar partidos del club azulcrema, así lo confirmó Santiago Baños, presidente del club, en entrevista con Claro Sports.

“Así es, lo más probable es que nos movamos al Estadio de Ciudad de los Deportes”, reconoció el directivo del América, club que jugará el partido por la Jornada 2 (ante Querétaro) en el Estadio Azteca, en el cual pronto se harán trabajos de remodelación de cara al Mundial de Norteamérica 2026.

La Jornada 1 terminó casí igual que la última fecha del torneo pasado La primera fecha del Clausura 2024, resumida en 60 segundos

“Tampoco eliminamos la posibilidad de poder jugar en el interior de la República como local, ya sea en el norte del país o en Guadalajara un partido en donde seamos locales administrativamente”, aseguró.

Por alguna razón, América no quiere aceptar al Estadio Ciudad de los Deportes como su nueva casa mientras el Azteca no está habilitado, de hecho, a estas alturas no hay un comunicado oficial por parte del club acerca del inmueble al cual debe acudir su afición. El equipo buscará postergar lo más posible su mudanza del estadio que apenas en diciembre lo vio levantar su 14° de Liga título tras vencer a Tigres.

¿Se imaginan al América jugando en el Estadio Jalisco o en el Estadio BBVA? Un acontecimiento tan extraño atraería la atención de muchos, por lo que seguramente sería una gran entrada; después de todo, Águilas y Chivas tienen fuertes bancos de afición prácticamente en cualquier lugar de México.